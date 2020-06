Après les voitures partagées (BlaBlaCar) et les bus repris à la SNCF (BlaBlaBus), le groupe BlaBlaCar a mis la pandémie à profit pour s'implanter aussi dans la mobilité intra-urbaine.

Il vient de conclure un partenariat avec Voi, une société suédoise florissante active dans les trottinettes partagées et présen...

Il vient de conclure un partenariat avec Voi, une société suédoise florissante active dans les trottinettes partagées et présente dans huit pays européens. A partir de ce vendredi, les trottinettes Voi prendront le nom de BlaBla Ride en France. BlaBlaCar, rémunéré avec le nombre de clients qu'il apporte via ses deux autres plateformes, va se charger du marketing et du système de réservation. Le groupe entend connecter l'ensemble de ses clients et leur permettre de parcourir la totalité de leur trajet sous la même enseigne. Le concept pourrait s'étendre dans un avenir proche à d'autres pays européens ainsi qu'au vélo électrique.