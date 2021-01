Les héritiers de Konrad Birkenstock, le fondateur, sont en discussions avancées et exclusives avec CVC Capital Partners, le fonds d'investissement bien connu.

Créée en 1897, Birkenstock appartient toujours à la famille allemande fondatrice. C'est en passe de changer. Alex et Christian Birkenstock, les héritiers de Konrad Birkenstock, le fondateur, sont en discussions avancées et exclusives avec CVC Capital Partners, le fonds d'investissement bien connu. On parle d'un prix d'achat aux alentours des 4 milliards d'euros. En difficulté il y a quelques années, la marque allemande a opéré un solide virage stratégique pour attirer de nouveaux publics sans toucher à sa fameuse semelle orthopédique, toujours confectionnée au siège de Gorlitz. Lire aussi: L'entreprise familiale Birkenstock convoitée par un fonds d'investissementEn cinq ans, Birkenstock a augmenté ses ventes de 150% et atteint, aujourd'hui, un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros.