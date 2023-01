Le groupe pharmaceutique UCB a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année écoulée, en raison des bons résultats engrangés par le Cimzia, destiné aux personnes atteintes de maladies auto-immunes et inflammatoires.

Dans une mise à jour de ses prévisions, communiquée lundi, UCB table désormais sur un chiffre d'affaires et un bénéfice qui atteindront le haut de la fourchette. Les revenus devraient donc atteindre 5,3 à 5,4 milliards d'euros alors que la marge bénéficiaire (ebitda ajusté) se situerait aux alentours des 21 et 22%. Le médicament Cimzia a atteint son pic de ventes de 2 milliards d'euros l'an dernier, deux ans plus tôt que prévu. Les chiffres de l'anti-épilleptique Vimpat sont également assez bons. L'entreprise publiera ses résultats annuels définitifs le 22 février.