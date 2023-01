Le Salon de l'Auto, qui s'est terminé ce dimanche 22 janvier, a attiré quelque 271.057 visiteurs.

"Nous sommes plutôt ravis", déclare Gabriel Goffoy, directeur du salon au sein de la Fédération des importateurs de voitures (Febiac). C'est moins que les 300.000 escomptés et les 400.000/500.000 visiteurs qui parcouraient les allées de Brussels Expo avant le covid, mais cette édition proposait un salon plus compact. Les exposants sont cependant satisfaits. "Nous avons eu autant de contacts qualitatifs qu'avant le covid", estime Karl Schuybroek, porte-parole de Renault en Belgique. "Nous avons eu énormément de questions des visiteurs, confirme Jean-Marc Ponteville, porte-parole de D'Ieteren Automotive, premier importateur de voitures du pays. La fréquentation n'est pas l'indicateur principal. Concernant les leads générés, vu la situation actuelle du marché, nous sommes satisfaits." Les particuliers sont plus hésitants. "Ils réfléchissent davantage aux aspects technologiques, aux motorisations, au niveau des prix qui ont augmenté", poursuit Jean-Marc Ponteville. Les fleets restent les premiers acheteurs pour l'importateur. Le salon semble avoir bien marché pour des marques moins connues, comme MG, du groupe chinois SAIC, qui fait beaucoup d'offres pour son nouveau modèle électrique MG4. Une entreprise en a commandé plusieurs dizaines d'un coup. Ces résultats et ces retours encouragent la Febiac à déjà annoncer l'édition 2024, qui se tiendra du 12 au 21 janvier.