Quatre publicitaires chevronnés fondent Avertising Store, la première agence de pub belge sans contact humain. Uniquement accessible en ligne, cette plateforme inédite veut aider les petits annonceurs à gagner du temps et de l'argent dans leurs campagnes. Petite visite guidée d'une structure résolument disruptive.

Les cordonniers sont, paraît-il, les plus mal chaussés. A l'aube des années 2020, on ne contredira pas l'adage populaire, surtout si l'on examine à la loupe le petit monde des publicitaires. A priori avant-gardiste, cette caste créative a en effet contribué à lancer l'économie numérique et à faciliter le déploiement de toute une gamme de services en ligne. Des plateformes d'e-commerce aux compagnies aériennes, en passant par les banques et la grande distribution, les fins limiers de la publicité ont ainsi souligné, dans leurs multiples campagnes, la pertinence de cet univers " cliquable " qui facilite grandement la vie de l' homo digitalis.

...