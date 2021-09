Depuis le 1er septembre, les travailleurs de D'Ieteren Centers, qui importe les marques de Volkswagen en Belgique, sont en grève. Une réunion est prévue ce mercredi entre la direction et les syndicats

Les travailleurs ont décidé de débrayer la semaine dernière après l'annonce par la direction de sa volonté de restreindre les salaires et conditions de travail. D'Ieteren emploie quelque 400 personnes dans ses garages.Selon les syndicats, le choix laissé par la direction tient à la suppression d'une vingtaine de droits historiques, ou un nouveau licenciement collectif. L'importateur des marques Volkswagen en Belgique veut revenir sur plus d'un tiers des droits du personnel, estiment les syndicats. Pour les travailleurs, il s'agira simplement de travailler plus pour gagner moins. "Bientôt il faudra payer pour travailler chez D'Ieteren !", ont réagi les travailleurs devant l'énormité des sacrifices demandés.

L'intention de la direction tombe à un "mauvais moment", juste après la publication de bons résultats financiers et la prévision d'investissements, estiment les syndicats. Le groupe D'Ieteren a réalisé au premier semestre un bénéfice consolidé avant impôt de 288,8 millions d'euros, soit une hausse de 183% par rapport à la même période en 2020 tandis que le carnet de commandes a atteint un niveau record, pointent ainsi les syndicats.

"Les travailleurs attendent de la direction qu'elle soit constructive et prête à mettre des alternatives sur la table. Quant à nous, nous ne cèderons pas face aux menaces et autres chantages", préviennent les représentants des travailleurs.

