Bientôt des pailles en papier sur les berlingots de Cécémel, Fristi et Joyvalle

Les berlingots de Cécémel, Fristi et Joyvalle seront bientôt équipés de pailles en papier. FrieslandCampina, la société néerlandaise qui produit ces boissons pour le marché belge, va en en effet en introduire pour tous ses emballages européens incluant actuellement une paille en plastique. D'ici un an, ce sont plus de 100 millions de pailles en plastique qui seront remplacées par une variante plus durable en papier.

© https://www.cecemel.be/fr/products/le-seul-vrai