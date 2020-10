Cela fait cinq années qu'on en parle, c'est désormais chose faite : les Etats-Unis et la Belgique ont signé ce lundi 28 septembre un accord portant sur le système de preclearance.

En vertu de cet accord, les agents américains effectueront à Brussels Airport les inspections d'immigration et de douane avant le départ. A leur arrivée outre-Atlantique, les voyageurs gagneront donc du temps et pourront immédiatement prendre leur correspondance ou sortir de l'aéroport. Il faudra encore patienter un peu avant l'entrée en service effective du système. Le Parlement doit encore ratifier l'accord et un partenariat technique doit encore être conclu avec l'aéroport.