Besoin d'aide pour rédiger un mémoire, se remettre au sport, soigner son karma, réviser son anglais? Cette appli met en relation des experts dans différents domaines avec monsieur et madame Tout-le-Monde.

Bachelière en droit, détentrice d'un master en gestion financière et sciences commerciales, Fayza Boutuil Vermeersch, maman de deux (bientôt trois) enfants, travaille à temps plein comme responsable de projet au sein d'une importante société pharmaceutique. Malgré des journées bien remplies, elle trouve encore du temps à consacrer à son autre "bébé": BFOX, une application qu'elle a imaginée voici six ans et lancée l'hiver dernier. "Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé aider les autres: des élèves en décrochage scolaire, des étudiants qui avaient besoin de cours de néerlandais, des gens qui devaient monter un dossier pour obtenir un prêt..., raconte-t-elle. Entre ma vie professionnelle et ma vie de famille, j'ai commencé à avoir du mal à trouver du temps pour le faire. Je me suis alors dit qu'il devait y avoir d'autres personnes comme moi, sauf qu'on ne sait pas où les trouver! Lors de mes études en gestion financière, je me suis penchée sur l'ubérisation et j'ai réfléchi à une façon de rendre ces services accessibles au plus grand nombre de manière démocratique et par le biais des nouvelles technologies. Est ainsi née l'idée de mettre en relation monsieur et madame Tout-le-Monde avec des passionnés dans différents domaines (éducation, digital, développement personnel, sport, etc.) via une application. C'est devenu le sujet de mon mémoire, qui a été salué par mes professeurs, et que j'ai décidé de développer ensuite." BFOX était né. "Le nom et le logo font référence au renard, un animal que j'affectionne, rusé, intelligent... Le B renvoie au B de la Belgique et au verbe to be pour 'être': deviens donc un fox, un talent, ou encore un BBfox, un "bébé fox", donc un client qui va acquérir des connaissances qu'il pourra partager à son tour." Le principe est simple: via une formule d'abonnement (à partir de 4,50 euros par mois), tout client accède à la liste des foxes, des experts passionnés disponibles dans tous les domaines. Les plus prisés sont le sport et le développement personnel. Du côté des foxes, les tarifs sont variables et BFOX ne prend aucune commission. "BFOX est un intermédiaire, explique Fayzal Boutuil Vermeersch. J'ai voulu instaurer une saine concurrence entre les foxes, qui fixent leurs tarifs eux-mêmes. Pour certains, c'est juste une façon de rendre service et ils demandent moins de 10 euros de l'heure ; d'autres sont des professionnels aguerris qui valorisent leur expérience." L'idée, à terme, est de demander un abonnement aux foxes également pour leur donner accès à la liste des clients. "J'ai investi une somme conséquente - 70.000 euros de fonds propres - dans le projet, dit-elle. Je collabore avec quatre personnes et des stagiaires que je rémunère via une partie de mes revenus professionnels. L'application n'est pas encore rentable mais je me donne deux ans pour qu'elle le devienne. Et j'y crois! On m'a d'ailleurs déjà proposé de racheter le projet... L'application a été téléchargée par quelque 500 clients potentiels et on accueille actuellement une trentaine de nouveaux talents chaque mois. Le ratio reste cependant inégal, et je cherche encore des experts dans certains domaines." Appel est donc lancé aux passionnés désireux de partager leurs connaissances!