Quelles sont les marques préférées des Belges? Chaque année, l'événement Best Brand Awards apporte une réponse très claire à cette question existentielle à travers une enquête menée par le bureau GFK auprès de 5.000 ménages représentatifs de la population belge. Dans cet exercice d'évaluation récurrent, 350 marques actives dans 21 secteurs sont ainsi jugées non par les professionnels de la vente et du marketing mais par les principaux intéressés: les consommateurs. Pour l'édition 2022 des Best Brand Awards, plusieurs grandes marques confirment leur leadership. Par exemple Colruyt dans la grande distribution, Samsung pour la téléphonie mobile, Jupiler au rayon des bières ou encore Miele pour le gros électroménager. En revanche, de nouveaux lauréats ont émergé cette année au sommet de leur catégorie, à l'instar de BMW qui détrône Volkswagen à la première place du secteur automobile, de Belfius qui remporte la palme dans les services financiers et d'Ethias qui devient numéro un pour les produits d'assurance. Une seule marque dépasse cependant toutes ses concurrentes dans ce classement des Best Brand Awards 2022 : la mythique Coca-Cola qui domine non seulement le segment des boissons non alcoolisées, mais qui est surtout désignée comme la marque préférée des Belges tous secteurs confondus.