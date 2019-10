Bertrand Piccard: "La lutte climatique, c'est le marché industriel du siècle!"

Le père de Solar Impulse désespère de voir encore tant de monde tenter d'opposer écologie et économie. Les experts de sa fondation ont déjà validé plus de 230 solutions environnementales crédibles... et rentables !

© Belgaimage

Le célèbre " savanturier " suisse Bertrand Piccard participera le mois prochain à la quatrième édition du Trade Forum de Credendo et Trends-Tendances. En prélude à son intervention, il nous a reçus dans les locaux de sa fondation, à Lausanne en bordure du lac Léman.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×