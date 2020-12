Bertelsmann, le plus grand groupe européen de médias, a mis 1,8 milliard d'euros sur la table.

Ils étaient quatre sur les rangs: Hachette (Lagardère), Editis (Vivendi), Harper Collins (News Corp de la famille Murdoch) et Penguin Random House (Bertelsmann). C'est finalement PRH qui a été choisi par Viacom pour racheter Simon & Schuster, l'éditeur de Dan Brown et de Stephen King. Bertelsmann, le plus grand groupe européen de médias, a mis 1,8 milliard d'euros sur la table. Déjà leader aux Etats-Unis et dans le monde où il monopolise un quart des ventes de livres, PRH va désormais pouvoir vendre un tiers des bouquins américains et rajoute John Grisham ou Bob Woodward à sa liste de stars. L'ensemble approchera les 20.000 titres publiés annuellement en anglais.