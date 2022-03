Bert De Graeve, l'actuel président du conseil d'administration de Telenet, quittera son poste à dater de l'assemblée générale annuelle du groupe de télécom, prévue le 27 avril prochain, a-t-on appris dans un communiqué.

L'ancien CEO de la VRT et de Bekaert a demandé à ce qu'aucune proposition de renouvellement de son mandat ne soit faite lors de l'assemblée générale. C'est Jo Van Biesbroeck, administrateur indépendant de Telenet depuis 2015, qui prendra le flambeau de la présidence. "Il prévoit d'exercer cette mission pour un an maximum, assurant ainsi la continuité du conseil suite à la désignation des nouveaux membres", précise Telenet. Le conseil d'administration prévoit de nommer Dirk Van den Berghe en tant que président après cette période.

Ce dernier fait partie d'un quatuor de nouvelles figures appelées à siéger au conseil d'administration du groupe Telenet, si les actionnaires donnent leur feu vert fin avril, avec Lieve Creten, John Gilbert et Madalina Suceveanu.

