En marge de la Trends Summer University 2022 organisée par Trends-Tendances, Benoît Gilson, le CEO d'Infrabel, s'est attardé sur les défis auxquels il fait face en matière de pénurie de personnel. Et sur les solutions mises en place pour recruter 900 personnes le plus rapidement possible.

"Nous sommes parfois amenés à faire du bricolage", lance d'emblée Benoît Gilson, le patron d'Infrabel, lorsqu'on l'interroge sur la pénurie de main d'oeuvre. Il manquerait à l'entreprise gestionnaire des infrastructures ferroviaires pas moins de 700 personnes pour fonctionner totalement normalement.

Elle compte 9.300 membres du personnel et serait plus à l'aise avec 10.000 personnes. Le risque ? Ne plus parvenir à entretenir l'ensemble des infrastructures et devoir fermer, de temps à autres, même temporairement, des lignes de trains.

A la Trends Winter University, Benoît Gilson nous a détaillé ce problème et la manière dont son entreprise travaille à le résoudre.

