Le groupe de prêt-à-porter italien Benetton quittera la Belgique dès 2021, comme en atteste un courrier envoyé aux employés mardi et cité dans La Libre Belgique vendredi. L'entreprise justifie sa décision par "des performances sur le marché belge insatisfaisantes", qui "ne cessent de se dégrader au fil des saisons", surtout "ces derniers mois".

Benetton avait déjà fermé ses deux derniers magasins, celui de Bruxelles en février 2019 et celui d'Anvers en mars de cette année. Les vêtements Benetton n'étaient plus vendus qu'à l'outlet de Messancy et dans les magasins Inno.

L'outlet fermerait définitivement ses portes début 2022 et la collaboration avec Galeria Inno devrait prendre fin dans le courant du premier semestre 2021, écrit la direction à ses travailleurs, qui ne sont plus que 29 en Belgique, employés au siège social ou comme vendeurs. Ils devraient être tous licenciés.

À ce stade, il ne s'agit que d'une intention de fermeture et de licenciement collectif. Une réunion d'information au personnel est programmée le 6 octobre.

