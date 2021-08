Le bénéfice connaît un repli de 5% sur un an et n'est pas étranger aux récentes décisions prises par le régime chinois. Au printemps, le groupe fondé par le charismatique milliardaire Jack Ma a été condamné à une amende de 2,3 milliards d'euros pour entrave à la concurrence.

Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a annoncé mardi un tassement de son bénéfice net au premier trimestre de son exercice décalé, au moment où Pékin serre la vis au secteur du numérique.

Pour les trois mois d'avril à juin, le groupe a fait état de 45,1 milliards de yuans (5,8 milliards d'euros) de profit, en repli de 5% sur un an.

L'an dernier à la même époque, Alibaba avait enregistré un bénéfice de 47,5 milliards de yuans. Quant à son chiffre d'affaires sur la période avril-juin, il progresse par contre de 34% sur un an, à 205,7 milliards de yuans (26,6 milliards d'euros).

Poids lourd du secteur et longtemps montré en exemple, Alibaba a été le premier à subir la vindicte des autorités. Au printemps, le groupe fondé par le charismatique milliardaire Jack Ma a été condamné à une amende de 2,3 milliards d'euros pour entrave à la concurrence.

Plombé par cette amende record, Alibaba avait enregistré près d'un milliard d'euros de pertes au trimestre précédent. Les entreprises du numérique ont longtemps bénéficié en Chine d'une législation relativement laxiste, en particulier sur les données personnelles.

Mais les autorités se montrent ces derniers mois particulièrement intransigeantes vis-à-vis de pratiques jusque-là tolérées et largement répandues.

Vendredi, Pékin a de nouveau convoqué les géants de la tech pour un rappel à l'ordre. Une vingtaine d'entreprises, dont Alibaba, ont été exhortées à "procéder à un examen approfondi". Dans son communiqué de résultats, le groupe basé à Hangzhou (est de la Chine) n'a fait aucun commentaire sur le contexte réglementaire. Il n'a par ailleurs fixé aucun objectif de résultat pour le trimestre suivant.

