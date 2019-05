L'année financière que vient de clôturer la compagnie aérienne hongroise Wizz Air était un bon cru. Le nombre de passagers transportés a considérablement augmenté et l'entreprise a connu un bénéfice record. Cela la distingue des autres compagnies aériennes, qui ont récemment publié des chiffres décevants.

L'incertitude liée au Brexit, la hausse des coûts en carburant, la surcapacité... Les obstacles ont été nombreux pour le secteur aéronautique. Wizz Air a cependant réussi à tirer son épingle du jeu. Pour son directeur général, József Váradi, le fait que les concurrents suppriment en conséquence des activités moins rentables représente des opportunités pour Wizz Air.

L'année financière de la société courait jusqu'au 31 mars 2019. Wizz Air a transporté 35 millions de passagers, soit un peu moins de 17% de plus que l'année précédente. Le chiffre d'affaires a augmenté d'un cinquième à 2,3 milliards d'euros et les bénéfices ont atteint les 292 millions d'euros, contre un bénéfice annuel de plus de 275 millions d'euros au cours de la période précédente.

Wizz Air opère en Belgique à partir de Charleroi et propose des destinations en Europe centrale et de l'Est.