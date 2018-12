AvH et Belfius Assurance ont chacun souscrit à 351.012 actions nouvelles d'EVS au prix de 21,2 euros par action. Ils reçoivent aussi un vote au conseil d'administration.

"Grâce à leur vision à long-terme et à leur expertise, ces nouveaux actionnaires soutiendront EVS dans un marché confronté à des consolidations et des changements constants. Ils contribueront également à renforcer la structure de gouvernance et le processus décisionnel", explique EVS.