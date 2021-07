Bekaert a conclu fin juin un premier semestre solide, avec "d'excellents résultats" supérieurs aux prévisions, indique lundi le spécialiste de la transformation de fils d'acier sur base de ses résultats préléminaires. Les résultats audités seront publiés le 30 juillet.

Ces résultats préliminaires font état d'un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros, soit 30% de plus qu'au premier semestre 2020 et comparable au niveau d'avant la pandémie. L'EBIT sous-jacent est de 285 millions d'euros, soit trois fois plus qu'au premier semestre de l'an dernier. La marge EBIT sous-jacente sur le chiffre d'affaires est de 12%, soit 7 points de pourcentage supérieure à la même période l'année passée. Pour la seconde partie de l'année, Bekaert s'attend à "une bonne demande sur la plupart des marchés".

