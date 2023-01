Avec 3,6 milliards d'euros lors du troisième trimestre en 2022, les dépenses en ligne augmentent de 12% par rapport à la même période l'année dernière, précise mardi BeCommerce.

Ces résultats ressortent d'une enquête menée par GfK pour le compte de l'asbl qui regroupe les entreprises actives sur le marché belge du commerce numérique. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les Belges ont ainsi dépensé un total de 10,8 milliards d'euros en ligne (+23% par rapport à la même période en 2021).

Alors que les dépenses pour les produits de première nécessité sont en hausse, l'achat de "produits de luxe", tels que les jouets, les vêtements et l'électronique domestique, stagne.

Les vacances à forfait, les billets d'avion et l'hébergement font cependant exception à la règle.

"Les Belges sacrifient le luxe en raison de l'inflation et opèrent un virage très net vers les produits essentiels dans leurs achats", observe Viktor Nuytten, Communication Manager de BeCommerce. "Cependant, nous constatons que les gens ne font pas de compromis sur les services. Les consommateurs optent résolument pour les expériences plutôt que pour les produits de luxe. Les voyages ont été particulièrement performants. Par achat, les Belges dépensent en moyenne 799 euros pour des vacances à forfait et 384 euros pour des voyages (billets d'avion et hébergement) hors forfait."

