A l'aube du déconfinement, un grand nombre de travailleurs s'estiment actuellement peu ou mal informés sur les dédommagements en cas de télétravail (65%), la santé financière de leur entreprise (65%) ou l'évolution des effectifs (63%). C'est ce qu'il ressort mardi d'un sondage du bureau de conseil en communication Whyte Corporate Affairs et de l'institut Dedicated. Les salariés attendent plutôt des informations concrètes sur l'avenir de leur travail, la santé financière de leur organisation et les mesures à adopter après la crise.

L'enquête, menée entre le 10 et le 14 avril sur un échantillon représentatif de 1.500 Belges âgés de 15 à 75 ans, montre que les salariés sont généralement satisfaits de la communication de leur employeur au cours des dernières semaines. Il y a toutefois quelques points douloureux.

Une majorité d'entre eux trouvent qu'ils sont peu ou mal informés sur les dédommagements en cas de télétravail (65%), la santé financière de leur entreprise (65%) ou l'évolution des effectifs (63%). Les salariés sont également demandeurs de davantage de précisions sur la stratégie que l'entreprise/institution adoptera à l'issue de la crise: 64% s'interrogent sur la poursuite du télétravail et 58% sur l'arrêt ou l'abandon de certains projets stratégiques en cours.

"Une majorité des entreprises et institutions communiquent assez bien avec leur personnel en ces temps de crise mais les types d'informations qu'elles diffusent, essentiellement liées à la situation présente, ne correspondent pas toujours aux véritables préoccupations des salariés" constate Marc Dumoulin, directeur de Dedicated. Selon lui, les travailleurs veulent surtout des informations très concrètes et en rapport avec la stratégie future de leur employeur.

Plus l'employeur communique, plus il renforce le sentiment d'appartenance des travailleurs à son entreprise/institution, soulignent Whyte Corporate Affairs et Dedicated.

L'enquête, menée entre le 10 et le 14 avril sur un échantillon représentatif de 1.500 Belges âgés de 15 à 75 ans, montre que les salariés sont généralement satisfaits de la communication de leur employeur au cours des dernières semaines. Il y a toutefois quelques points douloureux. Une majorité d'entre eux trouvent qu'ils sont peu ou mal informés sur les dédommagements en cas de télétravail (65%), la santé financière de leur entreprise (65%) ou l'évolution des effectifs (63%). Les salariés sont également demandeurs de davantage de précisions sur la stratégie que l'entreprise/institution adoptera à l'issue de la crise: 64% s'interrogent sur la poursuite du télétravail et 58% sur l'arrêt ou l'abandon de certains projets stratégiques en cours. "Une majorité des entreprises et institutions communiquent assez bien avec leur personnel en ces temps de crise mais les types d'informations qu'elles diffusent, essentiellement liées à la situation présente, ne correspondent pas toujours aux véritables préoccupations des salariés" constate Marc Dumoulin, directeur de Dedicated. Selon lui, les travailleurs veulent surtout des informations très concrètes et en rapport avec la stratégie future de leur employeur. Plus l'employeur communique, plus il renforce le sentiment d'appartenance des travailleurs à son entreprise/institution, soulignent Whyte Corporate Affairs et Dedicated.