BE Group, un consortium d'anciens banquiers d'investissement, a fait une nouvelle tentative de reprise de l'assureur Ageas, selon l'agence Bloomberg.

BE Group avait déjà fait une offre à l'été 2020. Celle-ci avait été jugée "irréaliste" et balayée par l'assureur. L'opération constituerait l'une des plus grosses reprises dans le secteur européen des services financiers, relève Bloomberg. Peu connu, le consortium pourrait cependant avoir des difficultés à trouver des actionnaires prêts à franchir le pas en Belgique. L'action Ageas a pris 6% à la bourse de Bruxelles depuis le début de l'année, valorisant l'entreprise à quelque 8,3 milliards d'euros.

BE Group avait déjà fait une offre à l'été 2020. Celle-ci avait été jugée "irréaliste" et balayée par l'assureur. L'opération constituerait l'une des plus grosses reprises dans le secteur européen des services financiers, relève Bloomberg. Peu connu, le consortium pourrait cependant avoir des difficultés à trouver des actionnaires prêts à franchir le pas en Belgique. L'action Ageas a pris 6% à la bourse de Bruxelles depuis le début de l'année, valorisant l'entreprise à quelque 8,3 milliards d'euros.