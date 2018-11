Bayer annonce 12.000 suppressions d'emplois après le rachat de Monsanto

L'industriel taillera dans sa branche agrochimie, avec la suppression de 4.100 postes, ainsi que dans la production de médicaments sans ordonnance et la recherche et le développement. Le groupe allemand emploie près de 120.000 personnes de par le monde, dont plus d'un millier en Belgique.

Le siège central belge est établi à Diegem en périphérie bruxelloise alors qu'un site de production est également présent à Anvers.

Deux bureaux sont encore installés dans la capitale. Jeudi, une porte-parole de la filiale belge précisait qu'il était encore trop tôt pour dire si l'annonce de la maison-mère allait avoir des répercussions sur les effectifs belges.