BASF vend sa division de produits chimiques pour la construction au fonds d'investissement américain Lone Star Funds, a annoncé samedi le groupe chimique allemand. Lone Star débourse 3,17 milliards d'euros pour la division "Construction Chemicals", qui comprend notamment une usine à Ham, dans le Limbourg.

La transaction devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2020. Les activités cédées avaient réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Cette division de BASF compte plus de 7.000 collaborateurs dans une soixantaine de pays, dont la Belgique. Le site de Ham compte 65 collaborateurs, selon un porte-parle. Les conditions salariales et de travail y resteront semblables après la reprise, ajoute-t-on. BASF est le premier chimiste mondial avec un chiffre d'affaires d'environ 63 milliards d'euros en 2018 et plus de 122.000 collaborateurs dans le monde. (