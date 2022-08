Bart Aerts succède à Jacques Sys comme rédacteur en chef de Sport/Foot Magazine, a confirmé mardi le groupe Roularta. Aerts prendra la succession de Sys, qui part à la retraite après 48 ans de carrière, le 1er octobre prochain.

Aerts a écrit pour Het Laatste Nieuws et Knack mais a aussi travaillé en télévision, effectuant des reportages pour VTM et la VRT. Jusqu'à présent, il était responsable du contenu chez Watertower, une maison de production qui a notamment produit les documentaires 'L'Euro des Red Flames' et 'Allez l'Union'. Bart Aerts:"Je commence cette aventure avec beaucoup d'enthousiasme. Sport/Footmagazine est un monument et c'est un grand honneur d'en être le rédacteur en chef et d'aider la marque à se développer encore davantage."

Sport Magazine est apparu pour la première fois en 1980. L'actuel mensuel est né de la fusion entre Sport '80 et Foot Magazine.

