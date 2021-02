Depuis une trentaine d'années, Catalyst décerne les Catalyst Awards qui récompensent les initiatives exceptionnelles mises en place pour faire progresser le leadership des femmes.

Cette année, l'ONG, créée en 1962, va récompenser la Banque Royale du Canada (RBC) et Barilla. Depuis 2015 et l'instauration du programme "Appuyer ouvertement l'inclusion", la RBC a vu la proportion des femmes dans des postes de direction passer de 38 à 46%. Elles occupent aussi quasi la moitié du conseil d'administration (47%). Groupe familial depuis quatre générations, Barilla est engagé sur de nombreux fronts en termes d'inclusion et de diversité: égalité salariale hommes-femmes (atteinte en 2020), promotion des femmes, normes de conduite contre la discrimination LGBTQ+ sur les lieux de travail, etc.