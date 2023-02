Les prix maxima de l'essence à la pompe seront en baisse dès samedi, annonce vendredi le SPF Économie.

Dans le détail, l'essence 95 RON E5 verra son prix maximum diminuer de 7,3 centimes le litre, à 1,8030 euro le litre; celui de l'essence 95 RON E10 baissera de 4,8 centimes, à 1,7640 euro le litre. Quant à l'essence 98 RON E5 et à l'essence 98 RON E10, leur nouveau prix maximum sera respectivement d'1,9410 euro le litre (-0,08 euro) et d'1,9040 euro le litre (-0,079 euro).

En outre, les prix maxima du gasoil diesel (application chauffage) diminuent eux aussi ce samedi: à 1,0043 euro le litre (-0,0417 euro) pour moins de 2.000 litres et à 0,9687 euro le litre (-0,0418 euro) à partir de 2.000 litres.

