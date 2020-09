Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nombre de voitures particulières a baissé dans notre pays, annonce lundi Statbel (SPF Économie).

Le 1er août 2020, la Belgique comptait 5.888.589 voitures particulières, contre 5.889.210 un an plus tôt. "Il s'agit d'une légère mais remarquable baisse de 0,01% alors que le nombre de voitures personnelles augmentait en moyenne de 1,27% par an ces 10 dernières années", indique Statbel, pour qui la pandémie de Covid-19 a certainement eu une influence sur ces chiffres.

