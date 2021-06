Les magasins des Petits Riens ont enregistré l'an dernier une baisse de 31% de leur chiffre d'affaires par rapport à celui de 2019, à 8,6 millions d'euros. Ce recul s'explique principalement par les 105 jours de fermeture imposés par le contexte sanitaire. Les citoyens se sont par contre montrés tout aussi généreux qu'en 2019 avec 7.844 tonnes de dons matériels collectés (6.844 tonnes de textile et 1.000 tonnes de meubles et objets), contre 8.098 tonnes il y a deux ans.

Malgré la crise, l'emploi a été maintenu au sein de l'entreprise et même renforcé puisque 13 emplois salariés ont été créés (328 équivalents temps plein en 2020) Du côté des dons financiers, un record a été enregistré, dû notamment à la défiscalisation exceptionnelle à 60% en 2020, ce qui a encouragé les donateurs (augmentation de 21% par rapport à 2019), explique l'entreprise sociale dans un communiqué envoyé mercredi.

En 2020, les deux maisons des Petits Riens n'ont jamais fermé leurs portes et 219 personnes sans-abri y ont été hébergées. Les centres bruxellois et liégeois d'aide sociale ont quant à eux accompagné 513 personnes ou familles dans leurs difficultés administratives, financières ou juridiques tout en veillant particulièrement à maintenir le lien avec les bénéficiaires, souffrant grandement de la crise sanitaire, poursuit l'entreprise.

Les Petits Riens disposent d'un réseau de 27 magasins (21 boutiques textile à Bruxelles, 4 magasins généralistes à Bruxelles et en Wallonie, 1 boutique rétro et 1 boutique bébé). Plus de 1.300.000 articles textiles et 50.000 objets y ont été vendus l'an dernier.

