Le constructeur américain baisse ses tarifs en Europe sur les modèles les plus vendus, les Model 3 et Y. Ces remises peuvent atteindre 8.000 euros. La nouvelle tombe juste au moment du Salon de Bruxelles.

Tout le monde augmente ses prix, sauf... Tesla ! Le constructeur américain a créé la surprise sur un marché où les tarifs grimpent, en particulier pour les autos électriques, poussés par les cours des matières premières comme le lithium. Le Model Y RWD (de base) passe de 49.990 euros à 46.990 euros (-3.000 euros), le Model 3 de base, de 52.990 euros à 44.990 euros (-8.000 euros). C'est une riposte à la concurrence qui s'intensifie et qui semble freiner la croissance du constructeur américain. Ce dernier n'a pas pu afficher la croissance des ventes en volume de 50%, promise sur 2022. Cette croissance a atteint 40% pour arriver à 1,31 millions d'autos. Le cours de bourse a fortement reculé, de 350 à 120 dollars depuis un an.Un coup très rude à la concurrenceL'initiative de l'entreprise d'Elon Musk devrait troubler la concurrence. Une Tesla Model 3 est devenue très compétitive par rapport à des Renault Megane électrique ou des VW ID.3. Le tarif du Model Y met sous pression la VW ID.4. Et elle plombe l'arrivée du chinois BYD sur le marché belge. BYD mise sur son SUV ATTO3, tarifé actuellement à 46.740 euros. Cette initiative devrait décevoir les clients qui ont commandé récemment les modèles à des tarifs plus élevés et aussi perturber le marché de la seconde main, où la cote des Tesla semble déjà en recul."Nous sommes parvenus à une normalisation de la hausse des prix"Pourquoi Tesla baisse-t-il ses prix quand tout le monde les augmente ? Le site Automotive News Europe a publié la déclaration d'un porte-parole de Tesla Allemagne : "A la fin d'une année turbulente avec des interruptions chez les fournisseurs, nous sommes parvenus à une normalisation de la hausse des prix, qui nous donne confiance pour passer ce soulagement aux clients."