Axel Springer s'offre Politico

Cela fait quelques années qu'Axel Springer, le groupe allemand qui édite Bild, quotidien le plus lu d'Allemagne, et Die Welt, investit massivement dans les services numériques et les médias digitaux.

Singulièrement aux Etats-Unis où il a déjà acquis Business Insider, le spécialiste de la Bourse et de la tech, ... Singulièrement aux Etats-Unis où il a déjà acquis Business Insider, le spécialiste de la Bourse et de la tech, et Morning Brew, une newsletter haut de gamme destinée aux chefs d'entreprise et cadres supérieurs (3 millions d'abonnés! ). Après avoir créé une joint-venture pour le lancement d'une version européenne en 2017, Axel Springer a finalement réussi à racheter Politico. Ce média digital très haut de gamme créé par Robert Allbritton est vendu par abonnement et compte une rédaction de 500 journalistes. Une vraie référence politique aux Etats-Unis.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×