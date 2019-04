Axel Miller quitte son poste de CEO chez D'Ieteren

Le conseil d'administration de D'Ieteren et Axel Miller ont décidé de mettre fin à leur collaboration. Ce dernier quitte donc son poste de CEO et d'administrateur-délégué, ainsi que les autres fonctions qu'il occupe au sein du groupe et de ses filiales, annonce D'Ieteren lundi dans un communiqué.

Axel Miller quitte son poste de CEO chez D'Ieteren © BelgaImage