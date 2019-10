L'imprimerie liégeoise Snel vient d'investir 2,5 millions d'euros dans une nouvelle rotative, une des premières au monde qui permettent de personnaliser n'importe quel imprimé. Même une BD !

Depuis Gutenberg, les techniques d'impression n'ont cessé d'évoluer. Aujourd'hui, grâce à la révolution numérique, il est possible d'imprimer quasiment tout ce que l'on souhaite sur tout type de support. Les acteurs de l'industrie des arts graphiques doivent donc réinventer leur business model à l'aune de cette révolution numérique. Et doivent intégrer ses potentialités dans leurs modes de production et de commercialisation. Ainsi, l'imprimerie liégeoise Snel a décidé de jouer la carte de la personnalisation.

...