La Raffinerie Tirlemontoise a posé la première pierre vendredi, en présence de la ministre flamande de l'Économie, Hilde Crevits, d'une nouvelle tour de diffusion, qui permettra de réduire sensiblement les émissions de CO2 et l'utilisation de l'eau sur le site de Tirlemont.

Une tour de diffusion est une sorte de grand réservoir servant à extraire le sucre de la betterave sucrière après lavage et découpage de celle-ci. Les progrès technologiques permettent de rendre le procédé moins énergivore et moins gourmand en eau. Les installations actuelles, construites il y a près de 40 ans, arrivent en outre en fin de vie.

"Cette nouvelle tour de diffusion est un parfait exemple d'innovation afin de rester au top mondial", a salué la ministre flamande, pour qui ces investissements garantissent l'avenir de l'usine de Tirlemont et l'emploi dans la région.

Le nouvel outil, qui devrait être prêt pour le début de la campagne betteravière à l'automne 2023, pourra traiter quelque 14.500 betteraves par jour. Il s'agit d'un investissement de 25 millions d'euros, subsidié à hauteur d'un million d'euros par le gouvernement flamand.

