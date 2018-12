Avec près de 228 millions d'heures, l'emploi intérimaire n'a jamais été aussi populaire

Depuis 1998 et le début de leur recensement, le nombre d'accidents du travail impliquant des travailleurs intérimaires a diminué de près de 60%. "Les chiffres prouvent que la prévention et la protection sur le lieu de travail fonctionnent. Mais nous devons rester attentifs et flexibles pour faire face aux défis de demain", commente PI.

Le travail intérimaire devient par ailleurs de plus en plus attrayant. Et le service de prévention voit la demande de travailleurs temporaires augmenter encore davantage à l'avenir. "Le travail flexible devient de plus en plus la norme. Le nombre de personnes qui ne veulent plus du régime typique de travail 'nine-to-five' et qui préfèrent ne plus se lier à un seul et même employeur est en augmentation.

Risques

L'emploi intérimaire s'inscrit parfaitement dans ce cadre et l'on s'attend donc à ce que le travail temporaire augmente considérablement en Belgique dans les prochaines années."

Prévention et Intérim voit cependant d'importants défis se profiler à l'horizon, notamment en matière de risques psychologiques, qui augmenteront à l'avenir, prédit l'organisme. "L'émergence de nouvelles technologies change la donne et présente de nouveaux risques pour la santé. Les exosquelettes par exemple, permettent aux travailleurs de porter davantage, mais déplacent la pression sur le dos et les épaules vers les hanches et les jambes", illustre-t-il.

A l'occasion de ses 20 ans d'existence, PI, qui a pour mission de réduire le nombre d'accidents professionnels par la sensibilisation à la sécurité sur le lieu de travail, organisera un événement le 14 décembre à Tour & Taxis pour débattre de ces différents sujets.