L'opérateur dominant en Belgique rachète un casseur de prix orienté sur les clients les plus jeunes.

C'est la surprise du jour sur le marché belge des télécoms. Pour 130 millions d'euros, Proximus s'offre Mobile Vikings, un opérateur mobile de niche, qui cible avec succès les profils jeunes. Plus de 300.000 "vikings" vont rejoindre le giron de l'acteur dominant des télécoms en Belgique. Proximus rachète la société hasseltoise à DPG Media (maison-mère de VTM).

...

C'est la surprise du jour sur le marché belge des télécoms. Pour 130 millions d'euros, Proximus s'offre Mobile Vikings, un opérateur mobile de niche, qui cible avec succès les profils jeunes. Plus de 300.000 "vikings" vont rejoindre le giron de l'acteur dominant des télécoms en Belgique. Proximus rachète la société hasseltoise à DPG Media (maison-mère de VTM).Peu habitué à casser les prix (c'est même plutôt le contraire...), Proximus met la main sur un opérateur qui joue depuis son lancement en 2007 un rôle de challenger plutôt agressif. Mobile Vikings propose aujourd'hui une offre illimitée à 29 euros par mois, bien en-dessous des 43 euros de l'offre Mobilus Unlimited de sa nouvelle maison-mère.Les clients de Mobile Vikings doivent-ils craindre une augmentation des tarifs ? A priori non. Proximus assure que Mobile Vikings, qui utilise pour le moment le réseau Orange, continuera de fonctionner de manière autonome et aura sa propre politique de prix. La stratégie poursuivie par l'opérateur historique est la même que celle pratiquée avec sa filiale low-cost Scarlet. Racheté en 2008, cet ancien concurrent permet à Proximus de s'adresser à un segment de clientèle bien spécifique, attiré par des offres télécoms fixes et mobiles à prix plancher. Etudiants, jeunes couples, ménages peu consommateurs de produits TV... Scarlet séduit des clients que les tarifs pratiqués par Proximus et les autres acteurs établis (Telenet,Voo) rebutent. Mais cette filiale low-cost sert aussi de marche-pied vers Proximus : les clients Scarlet peuvent en effet souhaiter, quelques années plus tard, s'offrir des produits télécoms plus costauds. Ils sont à ce moment-là fort logiquement orientés vers Proximus.Avec Mobile Vikings, Proximus s'offre une petite cure de jouvence. Tout en gardant un oeil sur ces jeunes clients... qui vont eux aussi prendre de l'âge, et peut-être avoir d'autres attentes pour leurs services télécoms.