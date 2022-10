L'offre de voitures partagées à Bruxelles s'élargit avec Miles, une société berlinoise qui vient concurrencer Poppy dans le "free floating". Avec une particularité : un tarif au kilomètre, pas à la minute.

Quatre semaines après Gand, l'Allemand Miles ( https://miles-mobility.com/fr-be ) démarre des activités de voitures partagées à Bruxelles ce 18 octobre. Un parc de 200 Opel Corsa est mis en service en "free floating" dans une zone d'activité qui est pour l'heure limitée au centre, à l'est et au sud de la ville. Une appli permet à la fois de trouver les autos, de les réserver et de les ouvrir. La nouveauté est surtout la tarification. Alors que l'opérateur en place sur la capitale, Poppy (groupe d'Ieteren), facture les trajets par minute (https://poppy.be/fr ), Miles choisit un tarif à la distance. Il en coûte 98 cents par kilomètre, tout compris (carburant, stationnement public, ...). Les services de mobilité partagés (autos, vélos, trottinettes) pratiquent généralement la tarification à la durée."C'est une manière de faciliter la planification pour l'utilisateur, il peut facilement calculer le prix qu'il va payer, ce qui est moins le cas pour la tarification à la minute, il y a alors le stress des embouteillages, des feux rouges" dit Raphaël Zacchello, senior operations manager de Miles Belgique. Cet ancien de la start-up Cow Boy (vélos électriques connectés), où il gérait la logistique, développe désormais le marché belge pour Miles, une entreprise basée à Berlin. Il tient la même argumentation que d'autres opérateurs de mobilité partagée : le service se présente comme une alternative à la voiture personnelle, en complément d'autres services de mobilité partagée et des transports en commun.Outre le tarif au kilomètre, Miles propose des pass journaliers pour partir en week-end.Raphaël Zacchello, qui n'utilise lui-même pas d'auto personnelle, voit dans l'offre Miles une manière de combiner les transports selon les besoins : transports en commun certains jours, vélo, voiture partagée quand cela se justifie, pour les grandes courses par exemple. Ou, bientôt, prendre l'avion, aller (ou revenir) de Brussels Airport. "Nous sommes en discussion avec l'aéroport" précise le représentant de Miles.Miles est présent dans de nombreuses villes allemandes et annonce un parc de 7000 véhicules. La Belgique est le premier marché exploré hors des frontières allemandes. Après Gand et Bruxelles, Miles envisage d'autres villes. "Nous allons aussi aller à Anvers, puis nous espérons aller dans d'autres cités" continue Raphaël Zacchello. Même pas très grande. "Le service a du sens s'il y a un bon service de transports en commun" estime Raphaël Zacchello. Les zones seront modulées selon la demande, leur étendue est dépendante du nombre de voitures mises en service.Miles va créer de la concurrence pour Poppy, le roi du free floating à Bruxelles. Il devrait étendre l'offre avec d'autres autos. "Nous ajouterons sans doute des vans pour des utilisateurs qui déménagent" dit Raphaël Zacchello. Des autos électriques pourraient aussi arriver, cela dépendra de l'équipement en bornes du territoire. Mais n'envisage pas de proposer des trottinettes ou des vélos partagés, comme Poppy.L'autre grand concurrent dans la voiture partagée, de Miles et de Poppy, est Cambio ( https://www.cambio.be/fr-bxl ), qui était pionnier, mais l'approche est différente. Cambio ne pratique pas le "free floating", et est basé sur une approche de stations. Les véhicules loués sont parqués dans des stations réparties dans les villes où l'opérateur est présent et doivent y retourner en fin de parcours. Les tarifs sont basés sur un abonnement et un tarif horaire.Plusieurs loueurs se sont installés à Bruxelles, tous ne sont pas restés. ZipCar et Drive Now ont ouvert puis fermé leur activité chez nous. Poppy se développe bien, et parvient à la rentabilité. "Nos activités sont aussi arrivées à la rentabilité" assure Raphaël Zacchello, parlant des activités allemandes. Pour la Belgique, il est encore trop tôt pour faire des analyses de chiffres. Ce n'est qu'un début. Le défi est de se faire connaître.µ