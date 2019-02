"Avec les Gafa, la disruption est aussi fiscale"

Ils surfent sur les mers numériques et se révèlent insaisissables lorsqu'il s'agit de taxer leurs revenus. Mais l'heure de la sieste a peut-être sonné. Voici quelques jours, les pays de l'OCDE ont annoncé vouloir imposer les entreprises numériques dans 127 pays à partir de 2020. Une percée qui a été rendue possible grâce au retournement de veste des Etats-Unis. Donald Trump ne porte pas spécialement en son coeur les géants du numérique dont les cadres sont plutôt des " démocrates tendance geek " et qui paient peu d'impôts aux Etats-Unis. Or, la Maison Blanche, qui a donné beaucoup de cadeaux fiscaux, cherche à rééquilibrer son budget.

...