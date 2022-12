"Avatar 2" continue à flotter en tête du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires lundi du cabinet spécialisé Exhibitor Relations, malgré des salles obscures en partie désertées à cause de la violente tempête hivernale qui a bouleversé le week-end de Noël.

La suite très attendue du blockbuster de science-fiction de 2009 a enregistré 90 millions de dollars de recettes entre vendredi et lundi, jour férié aux Etats-Unis et au Canada, pour sa deuxième semaine d'exploitation.

En comptant les entrées à l'international, le film de James Cameron a engrangé au total plus de 881 millions de dollars depuis sa sortie, selon les chiffres du site box office mojo.

De nouveau situé sur la planète Pandora, "Avatar: la voie de l'eau" raconte une histoire se déroulant plus d'une décennie après les événements du premier film.

Le Marine américain Jake Sully, interprété par Sam Worthington, a effectué sa transition dans le corps d'un Na'vi, le peuple à grande taille et à la peau bleue de Pandora, et travaille avec eux pour protéger leur habitat d'une funeste menace.

Une autre suite, le film pour enfants "Le Chat potté 2: la dernière quête" se glisse à la deuxième place du podium, malgré des entrées en deçà des prévisions avec 17,5 millions de dollars sur quatre jours pour son premier week-end en salle.

Dans ce film pour enfants, le Chat potté, à qui l'acteur Antonio Banderas prête sa voix, se lance dans une aventure épique pour restaurer ses neufs vies.

Le biopic sur la chanteuse Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody" atterrit lui en troisième position avec seulement 6,8 millions de dollars de recettes pour son premier week-end.

Oeuvre toute en démesure, le long-métrage "Babylon" avec Margot Robbie et Brad Pitt recueille à peine 5,3 millions de dollars pour son démarrage, une autre performance "décevante due à des conditions extérieures", souligne David Gross de Franchise Entertainment Research.

Six ans après le triomphe de "La La Land", le surdoué Damien Chazelle offre avec ce film un hommage vibrant au Hollywood des années 1920, à l'heure où le son commence à apparaître, condamnant le monde du muet à l'oubli.

"Black Panther: Wakanda Forever", la suite du film Marvel afro-futuriste qui avait cartonné en 2018, dégringole lui à la cinquième place avec 5,3 millions de dollars pour sa septième semaine sur les écrans.

Voici le reste du top 10:

"Violent Night" (4,3 millions de dollars)

"The Whale" (1,5 million)

"Le Menu" (1 millions)

"The Fabelmans" (900.000 dollars)

"Avalonia, l'étrange voyage" (675.000 dollars)

