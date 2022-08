Authentic Brands Group (ABG) est spécialisé dans le développement des marques et le marketing. Ces dernières années, il s'est investi dans la repris...

Authentic Brands Group (ABG) est spécialisé dans le développement des marques et le marketing. Ces dernières années, il s'est investi dans la reprise de groupes en difficulté, se construisant un solide portfolio: Brooks Brothers, Forever 21, Eddie Bauer, Nautica, Prince, etc. En août, le groupe aux 300.000 points de vente avait repris Reebok à Adidas pour 2,1 milliards d'euros. Il a conclu, la semaine dernière et pour 250 millions d'euros, la reprise de Ted Baker, le groupe de mode britannique qui périclite depuis quelques années, entre autres à cause d'un scandale sexuel impliquant son fondateur. ABG voit un potentiel important pour une marque bien établie au Royaume-Uni grâce à ses motifs excentriques et ses emplacements courus.