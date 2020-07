Huit des magazines les plus populaires d'Australie ne vont plus paraître en raison de l'impact financier de la crise du coronavirus, a annoncé mardi leur propriétaire, le groupe Bauer Media Australia, qui a récemment été vendu à un fonds d'investissement privé.

Parmi les titres concernés figurent notamment les éditions australiennes de Harper's Bazaar, Elle, ou encore Men's Health.

Le groupe allemand Bauer avait suspendu en mai la publication de nombreux magazines en Australie et Nouvelle-Zélande en raison d'une chute des revenus publicitaires liées aux répercussions de la crise du coronavirus. Bauer a finalement vendu toutes ses activités dans ces deux pays au fonds Mercury Capital, basé à Sydney.

Le directeur général de Bauer ANZ Brendan Hill, resté dans le groupe malgré le changement de propriétaire, a indiqué que l'espoir de reprendre la parution de l'ensemble des 43 magazines du groupe plus tard dans l'année avait été douché par la gravité de la crise économique. "Personne n'aurait pu anticiper l'importance de l'impact de la pandémie sur le secteur", a déploré M. Hill dans un communiqué. "La reprise de ces titres et des équipes était nécessairement dépendante d'un rebond du marché publicitaire et d'une reprise des voyages intérieurs et internationaux."

"Des signaux prometteurs des annonceurs ces dernières semaines n'ont pas permis de changer les perspectives à moyen terme pour ces titres", a-t-il ajouté. Citant des chiffres du cabinet Nielsen AdQuest, Bauer a indiqué que les mesures de confinement décidées contre le coronavirus avaient fait chuter de 40% les dépenses publicitaires en Australie entre mars et avril, et qu'elles étaient en juin en baisse de 33% par rapport à juin 2019.

Bauer a repris la publication de ses magazines en Nouvelle-Zélande, un pays qui a retrouvé un fonctionnement normal à la faveur de réussites enregistrées dans la lutte contre le Covid-19.

L'Australie était parvenue à maîtriser la situation et avait commencé à assouplir les restrictions en juin. Mais elle est depuis plusieurs semaines confrontée à une reprise de l'épidémie, en particulier à Melbourne et ses environs. Depuis le début de l'épidémie, plus de 12.400 cas de contamination au coronavirus et 126 décès ont été recensés en Australie sur les 25 millions d'habitants de l'île-continent.

