Le constructeur automobile allemand Audi n'a pas réussi à atteindre ses objectifs de ventes. Il avait pourtant revu ces prévisions à la baisse en octobre tablant sur 1,65 à 1,75 million de véhicules assemblés, mais ce sont finalement 1,61 million de voitures qui ont été écoulées.

Ce total est inférieur de 4% à celui relevé en 2021. La marque aux quatre anneaux, qui possède une importante usine à Forest, a expliqué que l'approvisionnement de certaines pièces restait problématique et que la chaîne logistique avait été sérieusement perturbée, sans oublier les restrictions imposées en Chine pour endiguer la propagation du coronavirus. Dans l'Empire du Milieu, Audi a constaté une baisse de 8%, à 642.548 voitures vendues.

En Europe par contre, 624.498 véhicules ont été écoulés, une progression de 1,2% sur base annuelle. Dans un communiqué, le constructeur allemand souligne les bonnes prestations de ses modèles entièrement électriques. "Cela montre que l'attention portée à la mobilité électrique constitue la bonne voie", commente-t-on.

Audi a vendu l'an dernier 118.196 véhicules électriques, près de la moitié en plus qu'en 2021. A partir de 2026, le groupe ne souhaite plus commercialiser que des modèles électriques. Les résultats annuels financiers seront présentés le 16 mars. Dans ses prévisions automnales, Audi prévoyait un chiffre d'affaires tournant autour des 60 à 63 milliards d'euros.

