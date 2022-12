Ce surcroît de production n'aura pas de conséquences sur le niveau d'emploi, l'idée étant de mieux utiliser la main-d'oeuvre existante.

Audi Brussels assurera à partir du second semestre également une partie de la production du modèle Audi Q4 e-tron, a confirmé mardi la direction en marge du lancement de la production de la nouvelle Q8 e-tron. Les syndicats avaient déjà laissé entendre que l'usine bruxelloise se verrait confier cette production supplémentaire.

L'Audi Q4 électrique est assemblée depuis deux ans dans l'usine allemande de Zwickau mais Audi n'arrive pas à répondre à la demande et l'usine bruxelloise est donc sollicitée pour assurer une partie de la production de ce SUV. L'objectif est de produire l'an prochain à Forest 70 Q4 par jour, a confirmé mardi la direction, ce qui permettra de réduire les délais d'attente pour les clients.

Ce surcroît de production n'aura pas de conséquences sur le niveau d'emploi, l'idée étant de mieux utiliser la main-d'oeuvre existante, indique-t-on encore. L'usine emploie plus de 3.000 personnes. "On est plus stable sur deux jambes et la Q4 est notre deuxième jambe", a illustré le patron de l'usine bruxelloise, Volker Germann. Audi Brussels devrait assembler des Q4 e-tron jusqu'en 2026. D'ici là, un tout nouveau modèle est attendu. La Q4 e-tron est le modèle électrique d'Audi qui se vend le mieux. En 2021, près de 7.000 exemplaires de ce SUV ont été commandés en Belgique, selon l'importateur D'ieteren. Elle est plus compacte et moins onéreuse que la Q8 électrique, exclusivement assemblée à Forest. La Q8, dont la batterie est également produite à Forest, a été présentée mercredi à la presse.

