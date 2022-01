La Vlerick Business School a décerné le premier Industrial Excellence Award belge à Audi Brussels.

Audi Brussels a remporté le premier Industrial Excellence Award belge. Ce prix a été décerné à l'usine Audi de Bruxelles par la Vlerick Business School.

La remise du prix a eu lieu lundi 17 janvier sur le campus de la Vlerick Business School à Bruxelles. Depuis 1995, 15 grandes universités et écoles de commerce européennes évaluent la qualité de gestion et la compétitivité dans l'industrie et le secteur des services dans le cadre de l'Industrial Excellence Award (IEA). Audi Brussels est le premier lauréat de l'"Industrial Excellence Award Belgium". Le facteur décisif de la victoire a été la stratégie de l'entreprise en matière d'innovation, de numérisation et d'électromobilité.

Le site bruxellois d'Audi a déjà remporté le titre de "Factory of the future" en 2020 et "est depuis 2018 le premier grand site de production au monde à être neutre en émissions de CO2 sur le segment premium", expliquent les responsables de la marque aux anneaux. Depuis l'automne 2018, le premier SUV entièrement électrique de la marque allemande est produit dans la commune bruxelloise de Forest. L'Audi e-tron Sportback a suivi en 2020. L'an dernier, le site a célébré une étape particulière de son histoire avec la production de son huit millionième véhicule. L'Industrial Excellence Award souligne le rôle de pionnier du site de production belge en matière de durabilité, d'électromobilité et de digitalisation.

Audi Brussels a remporté le premier Industrial Excellence Award belge. Ce prix a été décerné à l'usine Audi de Bruxelles par la Vlerick Business School.La remise du prix a eu lieu lundi 17 janvier sur le campus de la Vlerick Business School à Bruxelles. Depuis 1995, 15 grandes universités et écoles de commerce européennes évaluent la qualité de gestion et la compétitivité dans l'industrie et le secteur des services dans le cadre de l'Industrial Excellence Award (IEA). Audi Brussels est le premier lauréat de l'"Industrial Excellence Award Belgium". Le facteur décisif de la victoire a été la stratégie de l'entreprise en matière d'innovation, de numérisation et d'électromobilité. Le site bruxellois d'Audi a déjà remporté le titre de "Factory of the future" en 2020 et "est depuis 2018 le premier grand site de production au monde à être neutre en émissions de CO2 sur le segment premium", expliquent les responsables de la marque aux anneaux. Depuis l'automne 2018, le premier SUV entièrement électrique de la marque allemande est produit dans la commune bruxelloise de Forest. L'Audi e-tron Sportback a suivi en 2020. L'an dernier, le site a célébré une étape particulière de son histoire avec la production de son huit millionième véhicule. L'Industrial Excellence Award souligne le rôle de pionnier du site de production belge en matière de durabilité, d'électromobilité et de digitalisation.