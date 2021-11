Le moteur à combustion (à essence ou diesel) n'a plus d'avenir chez Audi... "A partir de 2026, Audi ne lancera que des nouveaux modèles entièrement électriques sur le marché mondial.

Et nous cesserons progressivement la production des derniers moteurs thermiques d'ici à 2033", a déclaré Markus Duesmann, CEO de la marque aux anneaux. L'entreprise s'attend cependant à ce que la demande pour le thermique continue au-delà de 2033 en Chine, c'est pourquoi il pourrait encore y avoir un approvisionnement de véhicules en Asie avec des moteurs à combustion fabriqués localement. Mais partout ailleurs, l'électrique sera roi.

Et l'offensive commence dès maintenant puisque le constructeur vise un total de plus de 20 modèles électriques dans sa gamme d'ici à 2025. On rappellera que les gros SUV électriques d'Audi (e-tron et e-tron Sportback) sont produits chez nous, à Forest. Une usine qui tourne bien et tournera bientôt encore davantage, car Audi a annoncé que le futur SUV électrique Q8 e-tron sera également produit en Belgique, normalement à partir de 2026. Une bonne nouvelle pour les 3.000 travailleurs du site bruxellois.

