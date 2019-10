Jusqu'au 30 novembre, Smile Safari propose un parcours d'une quarantaine de décors graphiques et photogéniques où le visiteur peut se faire prendre en photo.Il se qualifie d'ailleurs de "tout premier musée Instagram de Belgique".

Disneyland pour instagrameurs

Les décors sont graphiques, colorés, décalés, humoristiques. L'éclairage est travaillé. Les conditions sont réunies pour obtenir des clichés parfaits à partager sur les réseaux sociaux. Dans les caves de Tour et Taxis, ce " musée pop-up ", ouvert depuis le 2 octobre, s'adresse aux jeunes de 15 à 30 ans. Même si certaines installations s'apparentent à des oeuvres pop et contemporaines, ceci n'est pas une expo. Ni une ode au selfie. L'objectif ? Passer un bon moment entre amis ou en famille. Et, pourquoi pas, connecter les générations, notamment celles qui méconnaissent l'influence de l'image et des réseaux sociaux.

...