A l'approche du 31 octobre, voici les zombies. Mais les morts-vivants ne colonisent pas les seuls rayons accessoires des grands magasins. On les retrouve aussi dans de très sérieux rapports d'économistes et de consultants.

Cette semaine, la firme de consultance McKinsey a publié une étude qui passe au crible les résultats d'un millier de banques dans le monde. Et sa conclusion est étonnante. D'un côté du classement, les 210 banques les plus profitables réussissent à offrir un rendement sur fonds propres de plus de 15%. Elles sont localisées à plus de 70% en Amérique du Nord et dans les pays asiatiques émergents. A l'autre bout du classement : un tiers du groupe (354 institutions pour être précis) ne résisterait pas à un retournement de la conjoncture et à une entrée en récession. Ces 354 banques, situées pour 80% d'entre elles en Europe et dans les pays développés d'Asie, ne réussissent à dégager qu'une rentabilité sur fonds propres de 1,6%, bien moi...