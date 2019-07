Assurances: la nouvelle stratégie de la Lloyd's passe par la Belgique

Le Brexit est une opportunité, estiment Sonja Rottiers et John Neal, responsables respectivement de la Lloyd's of London en Belgique et au niveau mondial. Les deux veulent accroître le développement en Europe du vénérable groupe d'assurance britannique.

Sonja Rottiers et John Neal © Cristophe Ketels (BelgaIMAGE)

Les députés britanniques éprouvent visiblement beaucoup de mal à se positionner sur le Brexit, mais ce n'est pas le cas de certaines entreprises insulaires. Prenez la Lloyd's of London, le plus que tricentenaire marché de l'assurance qui opère dans 200 pays dans le monde. Dès le 30 mars 2017, soit un jour seulement après la notification officielle par Theresa May de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'assureur décidait d'établir une filiale en Europe continentale, plus particulièrement à Bruxelles. Un déménagement sur le continent était en effet indispensable pour être sûr de continuer à bénéficier du " passeport européen ", et de pouvoir continuer à opérer sur tout le territoire de l'Union.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Trends-Tendances (F/N), Le Vif/L’Express, Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×