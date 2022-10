A la surprise générale, Amazon vient de faire une entrée fracassante dans le secteur de l'assurance britannique. Il y propose désormais une assurance habitation avec trois partenaires, dont Ageas.

Le secteur britannique de l'assurance est l'un des marchés européens les plus axés sur le digital. Les comparateurs en ligne y font florès et forcent les compagnies à être extrêmement compétitives tant sur le prix que sur les couvertures. De nos jours, l'achat en ligne d'une assurance habitation est devenu le canal prioritaire avec environ 40% des contrats conclus de cette manière. Il n'est donc guère surprenant de voir Amazon s'engouffrer dans cette brèche. Cette incursion dans le secteur de l'assurance n'est pas une première pour Amazon qui, outre des couvertures santé aux Etats-Unis, vend déjà des contrats auto en Inde et assurent certaines PME dans le cadre de l'offre Business Prime au Royaume-Uni. Mais c'est la première fois que le leader mondial de l'e-commerce s'attaque au marché de l'assurance habitation. Il a donc lancé la semaine dernière et à la surprise générale un comparateur d'assurances baptisé Amazon Insurance Store. Réservé aux abonnés Prime, il sera étendu d'ici à la fin de l'année à l'ensemble des utilisateurs du site. S'il s'agit tout d'abord d'un comparateur, le magasin en ligne se distingue par l'établissement d'une offre de base commune à tous les assureurs partenaires, appelée Amazon Standard of Cover, qui doit répondre aux besoins d'assurance les plus basiques pour les locataires et les propriétaires. Pour ses débuts, Amazon s'est associé à trois poids lourds de l'industrie: Allianz, Co-op (un groupe mutualiste britannique) et Ageas. La filiale britannique du groupe belge est très active sur le marché en ligne dont il a fait un élément central de sa stratégie. Elle a aussi été nommée trois fois un an "Assureur de l'année" par différentes entités.