Le deuxième sidérurgiste mondial ArcelorMittal a réalisé un bénéfice net de 9,3 milliards de dollars en 2022, en recul de 38% par rapport à 2021, en raison de la baisse de la demande mondiale d'acier, surtout au second semestre.

Le groupe, qui s'attend à une reprise de la demande mondiale d'acier (hors Chine) de 2 à 3% cette année par rapport à 2022, reste "confiant" en sa capacité à mener de front sa stratégie de "croissance, de décarbonation et de rentabilité durable" malgré "les incertitudes géopolitiques qui restent élevées".

Sur le 4e trimestre de l'année, le groupe a réalisé une performance inférieure à la plupart des attentes des analystes, avec une perte d'exploitation de 306 millions de dollars et un résultat net de 261 millions.

"Alors que nous regardons vers l'avenir, les faits suggèrent que les déstockages des clients réalisés au second semestre 2022 ont atteint leur point culminant, ce qui soutient la consommation apparente et les spreads sur les prix", a indiqué le directeur général Aditya Mittal, cité dans le communiqué. "Bien que les incertitudes géopolitiques restent élevées, nous demeurons confiants dans la capacité d'ArcelorMittal à exécuter avec succès notre stratégie de croissance, de décarbonation, et de rentabilité durable", a-t-il ajouté.

